Freistaat Thüringen

Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen

Das Themenjahr will in Ergänzung zur in Thüringen fest verankerten Erinnerungskultur an die Verfolgung und Ermordung der Juden insbesondere im 20. Jahrhundert den Blick auf die fruchtbaren historischen Kapitel jüdischen Lebens hierzulande lenken.

Zur Sonderseite